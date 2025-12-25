日本テレビの忽滑谷こころアナウンサー（２７）が２５日、自身のインスタグラムを更新し、「今年、結婚式をあげました」と改めて報告した。「朝から晩まで大好きな家族や友人、仲間に囲まれてこの上なく幸せな１日でした感謝の気持ちをいつまでも忘れずに過ごしていきたいです」と長身の夫と雑誌のグラビアのようなウェディングドレスの写真を添え、思いをつづった。忽滑谷アナは今年７月２５日付のＳＮＳで、白無垢姿の写