お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の金子きょんちぃ（32）と信子（33）が25日に公開されたテレビ朝日の公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」内の番組「納言幸のやさぐれ酒場」に出演した。最近“プライベートエロ”があったかの話題で盛り上がる3人。幸が「行ってないね、女風（女性用風俗）も行ってないし」と語ると、ちょんちぃは「女風会、幸さん来れなかったっすもんね」と、数人で女性用風俗セラピストを呼ん