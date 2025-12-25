記者会見でポーズをとる世界スーパーバンタム級主要4団体統一王者の井上尚弥（手前左）と挑戦者のアラン・ピカソ（同右）＝25日、リヤド（共同）【リヤド共同】ボクシングの世界スーパーバンタム級主要4団体統一王者の井上尚弥（大橋）が25日、サウジアラビアのリヤドで行われる27日の防衛戦へ向けた記者会見に臨み「キャリアを加速させる大事な一戦。この試合で（全階級を通じた最強ランキング）パウンド・フォー・パウンド（PF