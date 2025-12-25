【モデルプレス＝2025/12/25】タレントの益若つばさが12月25日、自身のInstagramを更新。クリスマスコスチュームに身を包んだ姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】40歳モデル「リアル天使」本格的クリスマスコスプレ◆益若つばさ、美脚披露益若は「Merry Christmas つばサンタ」とハートやサンタクロースの絵文字とともにつづり、クリスマスをテーマにしたコスプレ姿を披露。大きなリボンがついた白いミニドレスにニーハイ