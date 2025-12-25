山形県の店舗を兼ねた住宅に何者かが侵入し、70代女性の顔を殴り金銭を要求する強盗事件が発生しました。■70代女性、顔を殴られ、金銭要求される年の瀬の“押し入り強盗”。山形県長井市の中心部、飲食店が立ち並ぶエリアで発生しました。被害にあった女性（70代）「カタコトのような日本語で『金出せ』と言われた」狙われたのは、70代の女性が暮らす店舗兼住宅でした。警察によると、25日午前3時20分ごろ、1人で就寝中だったとい