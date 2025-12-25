老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、67歳で厚生年金に入らずに働きたいと考えている女性からの質問です。Q：私は67歳パート勤務、主人は72歳で年金生活です。厚生年金に入らずに働ける年収はいくらま