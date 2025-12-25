サンフレッチェ広島は12月25日、DF荒木隼人と来季のJ１百年構想リーグの契約を更新したと発表した。クラブのユース育ちの29歳。関西大卒業後の2019年に広島に“帰還”し、ここまでサンフレッチェ一筋でプレー。来季で８年目を数える。クラブの公式Xでも伝えられると、以下のような声があがった。 「安心。JリーグNo.１ディフェンダー」「ありがとー！」「来年も頼むぜ！」「来シーズンもYAVAY活躍期待してます」「必要不