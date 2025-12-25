25日（木）クリスマスの夜も、東京都心は雨が降っています。関東の天気は回復していきますが、26日（金）は日本海側で冬の嵐となりそうです。大雪や猛吹雪に警戒が必要です。25日夜は関東は雨、東北北部や北海道は雪が降っています。この雲が抜けた後、日本海側で雪の降り方が強まります。26日午前中にかけては北日本ではなく、西日本や東日本の日本海側で雪が強まり風も強く吹くでしょう。午後から夜にかけても山陰から北の日本海