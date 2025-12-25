福岡県・久留米競輪場で開催中のナイターＦ?「おトクにＰＬＡＹ！オッズパーク杯」は２５日、２日目を終えて最終日（２６日）の番組が決定した。熊本の大ベテラン・西島貢司（５６＝熊本）は代謝制度により、最終日１Ｒが事実上のラストランとなる。西島は６４期生として１９８９年８月松阪競輪場でデビュー。そのレースで落車し、華々しいより?痛々しい?門出になったが、一番の思い出と話し、３６年４か月の選手生活を「早