東京Ｖは２５日、ＭＦ斎藤功佑（２８）、福田湧矢（２６）、平川怜（２５）、ＤＦ井上竜太（２５）と契約更新したことを発表した。２３年から加入した斎藤は、今季ボランチ、シャドーなどでプレーし、３７試合１得点。チームに欠かせない戦力として重要な役割を担っていた。また、今季から加入した福田は２９試合１得点、平川は３４試合出場で、来季も主力として期待がかかる。今夏に加入した井上は１試合出場にとどまったが