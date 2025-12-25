演出家のテリー伊藤さんがこのほど、特命教授を務める東京国際大学の学生とともに埼玉・川越市内の老人福祉施設と児童発達支援施設を訪問し、「サンタクロースがやって来る」をテーマに交流を深めた。同大広報のインスタグラムによると、サンタクロースのかっこうで施設を訪問したテリーさんはメッセージボード贈呈や、合唱、フリートーク、記念撮影などを行い、児童ひとりひとりにプレゼントを手渡す場面もみられた。同大公