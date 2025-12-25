「クイーンズクライマックスシリーズ・Ｇ３」（２６日開幕、大村）関野文（３２）＝大阪・１１８期・Ａ２＝が前評判の高かった３８号機をゲット。合えば伸びが仕上がる傾向がある上昇エンジンだ。「ペラはざっと見ただけなので何とも言えないが、前々操者は出ていたと聞いたので合わせていきたい」と前を向いた。今年は５月のＧ２・レディースオールスターを含む７回優出。高いレベルで安定感のある走りを続けている。大