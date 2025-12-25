「クイーンズクライマックスシリーズ・Ｇ３」（２６日開幕、大村）北西の風が強く吹き付ける大村から、クイーンズクライマックスのコラムを「徳増宏美」がお届けします。例年はトライアルが始まってからですが、今回はＧ３から参戦。トライアル前の２日間はネットとなりますが、よろしくお願いいたします。昨年のＱＣシリーズを制し、とんとん拍子に優勝を重ね、一躍時の人となった勝浦真帆（２９）＝岡山・１１６期・Ａ１