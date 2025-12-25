２５日午後６時１０分頃、新潟市中央区西堀通で「建物が燃えている」と住民らから１１９番があった。マンションから出火があり、市消防局などによると、けが人１人が搬送されたという。マンションは１０階建てで、火元は最上階の１０階とみられる。午後７時半現在、消火活動が続いている。現場は中心市街地の古町地区。