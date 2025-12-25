元「虹のコンキスタドール」「でんぱ組.inc」根本凪（26）の約7年ぶりとなるセカンド写真集（扶桑社）が、26年2月18日に発売されることが25日、明らかになった。先行カット3点も公開された。根本は14年のデビュー以来、「虹のコンキスタドール」「でんぱ組.inc」と大人気グループに所属。卒業後もソロアーティストとして活躍と同時に、Vtuberとしての活動もスタート。バーチャルとリアルの両方で、文字通り次元を超えた存在感を放