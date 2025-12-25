SCANDALが、新曲「Girl is Ghost」を2026年1月21日に配信リリースする。 （参考：SCANDAL、にしな、のん、日比谷野音でそれぞれの“強さ”を見せた一夜『Women In Music vol.1』レポート） 同情報は、昨日12月24日に開催された毎年恒例のクリスマスライブ『BEST★Xmas 2025』にて公開されたものだ。 同楽曲は、変化し続けてきたSCANDALのストーリーをバックボーンとして感じられる内容と