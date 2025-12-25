HKT48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ðー¡¢³°±òÍÕ·î¡Ê26¡Ë¤¬12·î21Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Îº½Àî¥ê¥Á¥ãー¥É¡Ê26¡Ë¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡Ûµð¿Í¡¦ÅÄÃæ±ÍÅÍ¡Ö¤³¤ì¤ÏÈá¤·¤¤¡×NHK¤ÎÌîµå²òÀâÈÖÁÈ¤Ç¤Î´Ö°ã¤¤¤Ë¡ÖÉÔØâ¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¹á¿å¤Î¤»¤¤¡×¤È¥¨ー¥ë¤â ¡Öº§°ùÆÏÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³°±ò¤È¥ê¥Á¥ãー¥É¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡£³°±ò¤Ï¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¡¢¥ê¥Á¥ãー¥É¤Ïº§°ùÆÏ