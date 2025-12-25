インフルエンザの感染者数が、8週間ぶりに減少に転じました。 「流行警報」は続いていて、県は年の瀬に向けて徹底した感染対策を呼びかけています。 県が発表した15日からの1週間の感染症の発生状況によりますと、県内51の医療機関で確認されたインフルエンザの患者数は前の週から169人減り、2891人となりました。 定点医療機関あたりでは「56.69人」で8週ぶりの減少に転じましたが、県全域に5週続けて「イ