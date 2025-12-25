この記事をまとめると ■さまざまな施設の駐車場に身体障がい者用のスペースが用意されている ■車椅子ユーザー以外の障がい者も利用できる ■高速道路のSA／PAにはバス優先（専用）駐車枠も用意されている 車椅子スペースの正しい使い方とは 自動車を所有するドライバーであれば、誰もがコンビニエンスストアやスーパーマーケットを利用したことがあるだろう。その際に、車椅子のマークが描かれた駐車スペースを目にするが、そ