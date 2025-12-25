福井工大福井に勝利し、喜ぶ桜花学園の選手＝東京体育館バスケットボールの全国高校選手権第3日は25日、東京体育館で行われ、女子3回戦で今夏の全国高校総体を制した桜花学園が福井工大福井に81―78で競り勝ち、準々決勝に進んだ。4連覇を目指す京都精華学園は星城に100―54で快勝した。大阪薫英女学院は総体準優勝の日本航空北海道に83―80で、一関学院は札幌山の手に64―61で勝った。精華女は鳥取城北を68―61で退けた。男