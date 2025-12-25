介護サービスでの高齢者の自己負担について、増やす方向で見直しが議論されていましたが、厚生労働省の介護保険部会は25日、年内の決定を見送りました。現在、公的な介護サービスを受けた場合、高齢者の自己負担は原則「1割」となっていますが、一定以上の所得がある高齢者は「2割」負担となっています。高齢者の人口が増え、現役世代の保険料負担もあがるなか、厚労省の部会はこれまで、「2割」負担とする高齢者の対象を広げる方