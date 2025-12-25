観光庁は、観光地でのクマによる人的被害を防ぐため、エサやりや接近を注意喚起するピクトグラム（図記号）を公表した。訪日外国人客などに対し、クマへの注意をわかりやすく呼びかける狙いだ。環境省と協力し、「クマへのエサやり禁止」「ゴミ放置禁止」「クマに接近しない」の３種類を作成した。観光庁のホームページからダウンロード可能で、自治体や事業者が看板やポスターなどに活用することを想定している。クマによる