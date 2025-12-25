ももいろクローバーZが本日クリスマス当日、＜Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY＞より「MOON PRIDE」のライブ映像を公開した。ももクロからのクリスマスプレゼントとして公開された本映像は、2025年12月20日(土)・21日(日)にさいたまスーパーアリーナで開催された＜Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY＞のうちDAY2で披露されたライブ鉄板曲。 映像では、本ライブのコンセプト“宇宙旅行”にあわせて、宇宙船の乗組員の制服をイメージし