将棋の伊藤沙恵女流四段が２５日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた第６７期王位戦予選決勝で齊藤優希四段に敗れた。女性としては初めて挑戦者決定リーグに進出、棋士編入試験の受験資格の獲得はならなかった。惜しくも敗れたが、予選トーナメントでは順位戦Ａ級棋士の中村太地八段を破るなど３連勝。「運が良かったこともたくさんある」と謙遜しながらも、「中村先生だったり数多くの強豪の方と対局できることがまずうれしく