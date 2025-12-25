俳優の福士蒼汰と女優の福原遥が２５日、都内で行われたダブル主演映画「楓」（行定勲監督、公開中）のクリスマス舞台あいさつに登壇した。スピッツの名曲「楓」を原案に、切ない運命を描いたラブストーリー。大切な人を亡くした２人が秘密を抱えながら、ひかれ合う。福士は「見れば見るほど、味が出る映画です。劇場で何回も見て、体験してほしい」と語りかけ、福原は「見終わった後に、大切な人をもっと大切に思える映画です