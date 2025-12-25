八十二銀行と長野銀行の合併について25日、金融庁が認可しました。これにより年明け1月1日に「八十二長野銀行」が誕生します。金融庁は25日付で八十二銀行と長野銀行の合併を認可しました。八十二銀行と長野銀行はおととし6月1日に経営統合し、合併に向けて準備を進めてきました。合併が認可されたことにより年明け1月1日に八十二長野銀行としてスタートします。八十二銀行松下正樹頭取「地域に役立つ銀行を目指していきたい