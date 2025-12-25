中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月25日】中国商務部の何咏前（か・えいぜん）報道官は25日の記者会見で、米通商代表部（USTR）が中国の半導体政策に関する調査の結論として中国製半導体への追加関税導入を発表したことに、中国は米国の調査結論なるものを認めず、中国産半導体製品の関税引き上げに断固反対すると表明した。何氏は次のように述べた。米国の一方的な関税措置は世界貿易機関（WTO）ルール