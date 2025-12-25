28日に開幕するプレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」に先駆け、ボートレース大村では26日からG3「クイーンズクライマックスシリーズ」が開幕する。清水沙樹（38＝東京）は3〜4月に地元連覇を達成。江戸川は3コース、続く平和島は5コースからの優勝で決まり手は共に捲り。東京支部きっての攻撃派レーサーとして存在をアピールした1年となった。大村は23年7月のオールレディース以来、2年5カ月ぶりの参戦。「バイオ