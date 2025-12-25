高齢者が介護施設の職員などから虐待を受けたとされる件数が昨年度は全国で1220件に上り、4年連続で過去最多を更新しました。厚生労働省の調査によりますと、2024年度、高齢者が介護施設の職員などから虐待を受けたとされた件数は、前の年度よりも8.6%増え、1220件。2007年度の調査開始以来、4年連続で過去最多を更新しています。虐待の内容については「身体的虐待」を受けた人が51.1%で最も多く、次いで「心理的虐待」が27.7%、「