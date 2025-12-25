【北京共同】中国外務省の林剣副報道局長は25日の記者会見で、ホンジュラス大統領選で台湾との外交関係の回復を訴える野党候補者が勝利したことを巡り、中国とホンジュラスの関係は中台を不可分の領土とする「一つの中国」原則を基礎とするものだと強調し、台湾との接近をけん制した。「ホンジュラス国民の選択を尊重する」とも述べた。ホンジュラスは台湾と断交した2023年に中国と国交を樹立。大統領選に勝利した右派の国民党