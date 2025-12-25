女優・加賀まりこが２５日、フジテレビ系で放送された「昭和１００年ＳＰ決定的映像！心に刻まれた１００人」に出演。「後輩」のように思っていた女性タレントとの突然の別れを振り返った。６６位にランクインしたのは、タレント・飯島愛さん。ＡＶ界からタレントに転身し、歯に衣着せぬ率直な発言とチャーミングな人柄でバラエティー番組を中心に絶大な人気を誇ったが、２００７年３月に突然引退。０８年１２月、３６歳の若