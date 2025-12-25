お笑いコンビ「メッセンジャー」黒田有（55）が、25日放送のカンテレ発フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。クリスマスイブを一緒に過ごした“相手”について明かした。MCのフリーアナウンサー青木源太（42）から「黒田さんは昨夜、クリスマスイブの夜はどういうふうに過ごしたんですか？」と聞かれると、黒田は「あんまりクリスマスイブなんて忘れとって…。うちの嫁さんが『散髪行