【GoodsPress Web編集部員 2025年ベストバイ】2025年を表す言葉は間違いなく「健康」でした。とにかく健康に気をつけた1年になりました。きっかけは、中年男性ならあるあるかもしれないですが、目を覆いたくなる検査結果。これまでさんざん好き放題してきたツケが、キレイにブーメランとして戻ってきたんです。それも超特大で。そこでまず考えたのが、痩せること。これまでのツケがびっしりこびりついた体をなんとかせにゃいかん。