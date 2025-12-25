石川県志賀町のデイサービスの入札に不正に関与したとして、町の元職員の男が略式起訴されたことが分かりました。志賀町総務課によりますと、略式起訴されたのは最長1年を任期とする会計年度任用で採用された60代の元職員の男です。元職員は「社会福祉法人はまなす会」に派遣されていた2024年12月、運営する志賀町デイサービスセンターの整備に関する物品購入の入札に不正に関与したとして、公契約関係競売入札妨害の罪で略式起訴