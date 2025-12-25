青山商事は、高い伸縮性と優れた形状回復性を持つTEXBRID（テックスブリッド）糸を使用し、現代のビジネスパーソンが求める「着心地の良さ」と「メンテナンスのしやすさ」を兼ね備えたシャツを12月25日から洋服の青山全店、およびオンラインストアで発売する。「TEXBRIDシャツ」近年、オフィスワークとテレワークを組み合わせたハイブリットワークといった働き方の多様化に伴い、リラックス感のある着心地や機能性に優れた商品への