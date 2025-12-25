ミズノは、プロ野球選手が使用済みの木製バットをリサイクルし、バット再生デニムバッグ「侍ジャパンオーセンティックバックパック」を製作した。このバッグは、来年2月のキャンプから侍ジャパンの選手が使用する。1月上旬からミズノ公式オンラインで予約を受け付け、来年2月下旬ごろに届ける予定。これまで廃棄されてきたバットの不適格材や、プロ野球選手使用済みの折れたバットを粉砕加工して生地にリサイクルすることで、選手