「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 関西風お好み焼ソース味」明星食品は、カップ焼そば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 関西風お好み焼ソース味」「（同）やみつき塩だれ味」「（同）醤油バター明太子味」を、来年1月上旬から全国で順次リニューアル発売する。「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」は「からしマヨネーズ付きカップ焼そば」という新しい切り口に挑戦し、1995年に発売を開始した。以来、ソースの香ばしさとからしマヨネーズが