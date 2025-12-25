日東紅茶ブランドを展開する、三井農林は、首都圏4ヵ所に映画館（全25スクリーン）を展開するヒューマックスエンタテインメント（以下、ヒューマックスシネマ）とコラボレーションし、同社監修のコラボドリンク、「はちみつバニラ黒糖烏龍ティー」「芳醇バニラアールグレイティー」「至福のピーチジャスミンティー」を12月26日から、ヒューマックスシネマで販売する。ヒューマックスシネマとのコラボレーションは2022年の夏から始