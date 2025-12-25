ローソンは、全国51店舗で展開する「MACHI cafe＋（マチカフェプラス）」において、12月30日から「黒糖きなこラテ」と「黒糖きなこスムージー」を発売する。沖縄県産さとうきびの黒糖と、香ばしいきなこを組み合わせた和菓子のような味わいは、正月や初詣など、日本らしい行事が増えるシーズンにぴったりだとか。温かなラテとひんやり冷たいスムージーの2種から、その日の気分に合わせて選べる。今年の締めくくりとして開発した今