「ロイヤルブレッド」山崎製パンは、そのまま“生”でも、トーストでもおいしい食パン「ロイヤルブレッド」を来年1月1日からリニューアル発売する。「ロイヤルブレッド」は、良質な上級小麦粉とバターを使用し、小麦本来の味と香りを生かして焼き上げた食パンで、バターの風味とコクのあるしっとりとした食感が特徴。同社のトップブランド食パンであり、2012年の発売以来、スタンダードな味わいの食パンとして、多くの消費者から支