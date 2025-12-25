「国産小麦 濃厚ミルクフランス」敷島製パン（Pasco）は、「ArtisanSelection」シリーズの新商品「国産小麦 濃厚ミルクフランス」を、1月1日から関東、中部、関西、中国、四国地区で期間限定発売する。「国産小麦 濃厚ミルクフランス」は、国産小麦100％（手粉を除く）の程よくかみ応えのあるソフトフランスパンで、北海道練乳のクリームと、北海道牛乳入りのミルククリームをはさんだ商品となっている。すっきりとした酸味とコク