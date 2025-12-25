『拷問バイトくんの日常』7巻この記事の画像を見る『拷問バイトくんの日常』（次見やをら/白泉社）のコミックス最終7巻が、特装版と併せて2025年12月25日（木）にリリース。また同日には、同じ作者が手掛ける『吸血バーへようこそ』のコミックス最新3巻も発売された。『拷問バイトくんの日常』は、拷問がひとつの“お仕事”として成立している世界を舞台に繰り広げられるコメディ作品。拷問会社「スピリタス」でアルバイトとして働