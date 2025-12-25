約５メートルの竹ササを握り、すすを落とす僧侶ら＝２５日、川崎大師平間寺川崎大師平間寺（川崎市川崎区）で２５日、年末恒例のすす払いが行われた。僧侶ら約３０人が長さ約５メートルの竹ササを使って１年分のほこりやすすを落とし、新年を迎える準備を整えた。同寺は厄よけで知られ、初詣には多くの参拝客が訪れる。大本堂では年間を通して護摩が焚（た）かれ、堂内に立ちこめる煙で天井や御簾（みす）などの高所にすすがた