トルコで年末年始に攻撃を計画していたとして、過激派組織「イスラム国」のメンバーとみられる115人が拘束されました。ロイター通信によりますと、トルコ当局は25日、クリスマスや年始の祝賀行事の場で攻撃を計画していたとして、「イスラム国」のメンバーとみられる115人を拘束したと発表しました。イスタンブール警察は、「イスラム国」のメンバーがトルコ国内で、主にイスラム教徒以外の人を標的に攻撃を計画しているとの情報を