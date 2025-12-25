メイショウタバルが宝塚記念を勝ってくれたあと、ボクは予定通りに函館に移動。調教等の用事を済ませたあと、せっかく北海道にいるんだからと思い立って、タバルの故郷である三嶋牧場に車を走らせました。申し合わせたわけでもないのにそこには松本好雄オーナーがいらっしゃって、その日の夜は浦河の小さな中華料理店を貸し切っての祝勝会となったわけです。まさに馬に導かれたような出来事でした。その席でタバルの今後のロー