12月24日、名古屋競馬場で行われた10R・名古屋大賞典（Jpn3・3歳上・ダ2000m）は、松山弘平騎乗の5番人気、アピーリングルック（牝4・美浦・辻哲英）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のカズタンジャー（牡4・栗東・新谷功一）、3着にデルマソトガケ（牡5・栗東・須貝尚介）が入った。勝ちタイムは2:06.2のレコードタイム（不良）。2番人気で坂井瑠星騎乗、レヴォントゥレット（牡4・栗東・矢作芳人）は、7着敗退。【動画】