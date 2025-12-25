ノルディックスキー・複合で五輪３大会連続メダルを獲得し、今季限りでの引退を表明している渡部暁斗（北野建設）が２５日に自身のインスタグラムを更新し、第３子誕生を報告した。「新しい家族が加わりました」と伝え、「Ｒａｍｓａｕのワールドカップを欠場し、少し休みをいただいて帰国していました」という。「幸い帰国便が間に合い、出産の瞬間に立ち会うこともできました」と明かした。「春から身重の体で孤軍奮闘し、