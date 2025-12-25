28日に開幕するプレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」に先駆け、ボートレース大村では26日からG3「クイーンズクライマックスシリーズ」が行われる。唯一の地元勢として期待が懸かるのは山口真喜子（28＝長崎）。前検は水面コンディション悪化のため、スタート特訓は中止となりタイム測定のみが行われ「ペラはそのまま。エンジン音が変だったし、よく分からなかったけど、少し良さそうな感じがした」とコンビを組む17