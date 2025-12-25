有馬記念フェスティバルのレセプションパーティーで、JRA理事長特別表彰表彰式が行われ、公益社団法人日本将棋連盟が表彰された。日本将棋連盟は2000年10月に東京競馬場で行われた女流棋士のイベントを始まりとして、各競馬場の指導対局などで、JRAの認知拡大への貢献を評価。今年11月12、13日には京都競馬場でJRA競馬場での初めての公式対局となる「竜王戦七番勝負第4局」も開催された。同連盟の清水市代会長（56）は「棋士