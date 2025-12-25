美しさと速さを兼ね備えた「ミッドシップマシン」自動車メーカーは、モーターショーなどの晴れ舞台で未来の方向性を示すコンセプトカーを発表します。中には市販化を前提とした現実的なモデルもあれば、ブランドの定義そのものを問い直すような意欲的なモデルも存在します。過去を振り返ると、2012年3月、スイスで開催された「ジュネーブモーターショー2012」において、インフィニティが世界初公開した「エマージ・イー（Emerg